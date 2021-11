Writer's Block, de Just Jack, est le son de l'iPhone de Manu ce matin (VIDEO)

Pour sa seconde saison, Manu Payet vous accompagne tous les matins sur Virgin Radio ! Un nouveau départ à ne pas rater tous les matins de 6h à 10h et dans lequel vous pouvez retrouver tous les moments que vous adorez. Que ce soit le Ginger Story, Bienvenue chez Clément ou les Jeux du Virgin Tonic, impossible de vous ennuyer pour ce réveil placé sous le signe de l'humour et de la bonne humeur. Autre rendez-vous dores et déjà devenu immanquable : Dans le téléphone de Manu. Vous ne connaissez pas encore le principe ? C'est tout simple. Chaque matin, Manu Payet nous présente un titre iconique qu'il adore. Après sa diffusion sur nos ondes, vous pouvez retrouver quelques informations sur ce morceau directement depuis notre site VirginRadio.fr !

Pour bien commencer la semaine, c'est avec le titre Writer's Block, de Just Jack, que notre animateur de la matinale a décidé de vous réveiller ! Enregistrée en 2006 et dévoilée l'année suivante, cette chanson devenue iconique met en avant un échantillon d'interview qui provient de Mary Rand, une médaillée d'or olympique des années 60. Le mix unique de Just Jack peut être attribué à une passion précoce pour la culture DJ, la musique house des années 90 et un parcours professionnel assez incohérent, dans le bon sens du terme. Le morceau s'est classé 74ème dans les charts britannique l'année de sa sortie.