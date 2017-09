World Tour France : Où voir le Virgin Tonic le 29 septembre ?

Rouen, Grenoble, Nice, Poupet. Ces quatre villes vont vivre au rythme du Virgin Tonic le 29 septembre prochain et on préfère vous prévenir, la journée sera intense ! Elle commencera à Rouen (de 7h à 10h) et va se poursuivre à Grenoble de 12h à 14h. Après, cap sur Nice (de 16h à 18h). Enfin, ce tour de France s'achèvera à Poupet avec une émission incroyable. Camille a annoncé les villes lundi dernier mais, où sera le Virgin Tonic très exactement ? Si vous planifiez de venir nous voir, voici les lieux qu'il faudra visiter !

ROUEN (7h- 10h) : Le Marais Graphe !

GRENOBLE (12h - 14h) : Sur la place Saint André , rendez-vous au Bacetto !

NICE (16h - 18h) : on se retrouve sur la plage du Radisson Blue Hotel de Nice

Poupet (21h - 00h) : Pour la dernière de la journée, il faudra être au Théâtre de la Verdure !

Ainsi, le Marais Graphe, Le Bacetto, le Radisson Blue Hotel de Nice (sur la promenade des anglais) et Le Théâtre de la Verdure seront les places to be le 29 septembre prochain. Pour rappel, sachez que vous pouvez jouer pour assister à la dernière émission de la journée. On vous le promet, de nombreuses surprises sont à prévoir pour ce nouveau World Tour France !