World Tour France : Louane, Synapson, BB Brunes... découvrez tous les artistes présents le 29 septembre !

Dire que Camille et toute l'équipe vous préparent une journée parfaite serait un euphémisme : le 29 septembre prochain, tous vont sillonner le pays pour venir à votre rencontre. Au programme, quatre émissions dans quatre villes différentes : Rouen (7h -10h), Grenoble (12h - 14h), Nice (16h - 18h) et Poupet (21h -00h). Et le plus beau, c'est que vous pouvez gagner vos places pour assister à la dernière émissions de la journée ! De nombreuses surprises vous attendent et bien sûr, les meilleurs artistes seront de la partie !

ROUEN : 7H - 10H : LOUANE

GRENOBLE : 10H - 12H : BB BRUNES

NICE : 16H - 18H : THE AVENER

POUPET : 21H - 00H : SYNAPSON & JULIAN PERRETTA

A Rouen, c'est Louane qui ouvrira le bal. Quand l'équipe mettra le cap sur Grenoble, ce sont les BB Brunes qui viendront mettre l'ambiance ! A Nice, on ne pouvait décemment pas faire une émission sans The Avener - qui est niçois, on vous le rappelle. Enfin, à Poupet, on vous réserve une soirée incroyable avec Synapson et Julian Perretta. Avouez, ça donne envie. Rendez-vous le 29 septembre prochain !