Rouen, Grenoble, Nice et Poupet. Quatre villes, quatre émissions et une journée marathon incroyable pour le Virgin Tonic. Le 29 septembre prochain, Camille Combal, Clément, Ginger, Nico du bureau et Mélanie délaisseront les studios parisiens de Virgin Radio pour venir vous rencontrer aux quatre coins du pays. L'équipe vous réveillera en direct de Rouen, dès 7h. Ensuite, de 12 à 14h, tous seront à Grenoble avant d'enchaîner avec Nice (de 16h à 18h). Enfin, une soirée exceptionnelle vous attendra à Poupet : de 21h à 00h. Faut-il préciser qu'un nombre incalculable de surprises est à prévoir ?

.@Rouen de 7h à 10h@VilledeGrenoble de midi à 14h@VilledeNice de 16h à 18h

Poupet en Vendée de 21h à 00h

C'est notre #WorldTourDeFrance !! pic.twitter.com/hqR2ZCbvqF

— Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 4 septembre 2017

Et la bonne nouvelle, c'est que VOUS êtes conviés à l'ultime émission de ce World Tour France. Pour gagner les places qui vous permettront d'assister à la dernière émission de la journée (à Poupet donc), on vous invite à jouer. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance ! Mais une chose est sûre : que vous soyez des nôtres ou non, on vous promet que cette journée sera inoubliable !