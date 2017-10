World Tour de France : De Rouen à Poupet, retour sur vos meilleures réactions ! 

La folle journée du Virgin Tonic s'est achevée vendredi soir à Poupet (et en apothéose, s'il vous plaît !). A Rouen, Grenoble, Nice et sur les terres de Clément, le public a été -à chaque fois- incroyable. D'ailleurs, sachez que vous pouvez revivre la totalité des émissions en vidéos ! Même si le public a été parfait, il ne faut pas oublier que de chez eux, les auditeurs ont été des milliers à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WorldTourDeFrance. Du coup, on vous a préparé une petite sélection !

mais quelle resta celui-ci, même la bouteille d'eau est grave mise en valeur????#fierté#WorldTourDeFrance pic.twitter.com/LJEX8BpLXy — ????chloé???? (@ChIoe_M) 30 septembre 2017

Clément l’incruste avait promis le feu à Camille Combal ! Il n’a pas été déçu #WorldTourDeFrance #Poupet #VirginTonic pic.twitter.com/HaLrUEfzY8 — Christian Phan Meas (@christianmeas) 30 septembre 2017

Le soleil des tropiques et une pluie de ballons géants au #WorldTourDeFrance de Camille Combal #Poupet pic.twitter.com/Ab9wmvKwTn — Christian Phan Meas (@christianmeas) 30 septembre 2017

PUNAISE CAMILLE À CHAQUE FOIS QUE TU FAIS UN DISCOURS J'AI L'IMPRESSION C'EST LA DERNIÈRE MDR #WorldTourDeFrance — Ana (@NaisBtd) 29 septembre 2017

CE SERA À NOUS DES DEMAIN CE SERA À NOUS LE CHEMIN POUR QUE L’AMOUR QU’ON SAURA SE DONNER #WorldTourDeFrance — Emeline ???? (@InoubliableO) 29 septembre 2017

Pendant le #WorldTourdeFrance de @CamilleCombal nous aussi en studio à paris on est chauuuuuud !!! ???????? Cc @RobinBernaud pic.twitter.com/Lz1JudbqE1 — Victor VirginRadio (@VictorLeclerc_) 29 septembre 2017

Le déguisement m&m’s je croyais que c était mayo et ketchup au debut ???????? @CamilleCombal #WorldTourDeFrance — Sandra (@Sandra_Prd) 29 septembre 2017

N empêche retourner en cours après l expérience du #WorldTourDeFrance , c'est comme passer d'une dimension parallèle à une autre ????... — Amélie ???? (@amy_dock) 29 septembre 2017

Toujours là et au taquet @RobinBernaud et depuis 5h moi je dis respect ????#WorldTourDeFrance — Stef✨Fanzouze (@StephanieM_Muse) 29 septembre 2017

Bizarrement j'ai plus envie d'aller vers le maregraphe que vers le Chu ???? #VirginTonic #WorldTourDeFrance #Rouen — Lorène (@Lorene_76) 29 septembre 2017

Alors, à quand le prochain ?