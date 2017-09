World Tour de France : Synapson en live, l'apothéose à Poupet ! 

La soirée continue à Poupet ! Après le live électrique de -M-, après la performance de Julian Perretta et le karaoké parfait de l'équipe (et du public !), Synapson a pris les choses en main. Le duo prépare activement son nouvel album mais pour l'heure, ils sont venus faire vibrer Poupet avec leurs plus grands hits : Djon Maya Maï, pour commencer. Ensuite, ils enchaînent avec un remix du Bal de Bamako et poursuivent avec le devenu mythique All In You (remixé).

Hey mais les @synapson c'est quand même quelque chose ????????❤️

Le Vendée vous êtes chanceux ! #M #WorldTourdeFrance #VirginTonic pic.twitter.com/Xa6uhpnCQ7

— Christine (@me__nina) 29 septembre 2017

Si vous suivez le duo depuis ses débuts, alors vous savez que les deux DJ's sont des habitués de l'Electroshock. Et bonne nouvelle, vous les retrouverez sur la scène de l'AccorHotels Arena le 30 novembre prochain pour un set encore plus impressionnant que celui-ci ! On espère juste qu'ils joueront de nouveau leur remix de Daft Punk. Parce que One More Time par Synapson, c'est quelque chose !