World Tour de France : Suivez le bouquet final en live de Poupet !

Ils l'ont fait ! Depuis ce matin, le Virgin Tonic vient à votre rencontre. Camille et toute l'équipe vous ont réveillé en direct de Rouen avant de foncer droit vers Grenoble. Après ça, The Avener les a rejoint à Nice et enfin, il est l'heure du grand final ! Camille promet de passer dans le fief de Clément depuis trois ans et ce soir, il va enfin honorer sa promesse. Au programme, du live (on attend Julian Perretta, Synapson et -M-) des surprises et une émission inoubliable ! Si vous n'êtes pas de la fête, sachez que vous pouvez suivre l'intégralité de l'émission sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat) et que vous pouvez réagir avec le hashtag #WorldTourDeFrance !

Bien arrivé en Vendée! Soyez prêts parce que nous on a TROP hâte de vous rencontrer @FestivalPoupet!!! Ça va être fou!!!#WorldTourDeFrance — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

