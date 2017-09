Vous le suivez depuis 7h ce matin, le troisième World Tour de France secoue tout l'hexagone en ce 29 septembre ! Après Rouen de 7h à 10h et une deuxième émission du World Tour de France à Grenoble de 12h à 14h à revivre par ici, c'est cette fois-ci à Nice que toute l'équipe pose ses valises pour 2 heures de pure folie. De 16h à 18h, Camille Combal, Ginger, Clément, Nico du Bureau et Mélanie vont y mettre le feu ! Alors ne manquez sous aucun prétexte cette troisième émission de folie sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter, en passant par Snapchat et Instagram. Pour réagir, rien de plus simple avec le hashtag #WorldTourDeFrance. C'est parti ! Et ce soir, rendez-vous de 21h à minuit à Poupet pour le bouquet final...

Revivez le World Tour de France à Nice :

18h00 - Pendant le mix de The Avener, le plus grand (Virgin) Mojito au monde a été réalisé avec une quantité de 450 litres... De quoi finir l'émission en beauté ! Maintenant direction Poupet après un coucou à Cauet...

.@MelanieAngelieH est presque aussi grande que notre virgin mojito géant ???? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/iM09I0HItt — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) September 29, 2017

On vient de réaliser le record du plus grand Virgin Mojito, c’est fou !! Merci aux copains de chez @Sprite ! ???????????????????????? #WorldTourdeFrance pic.twitter.com/3sUymeLARo — Camille Combal (@CamilleCombal) September 29, 2017

17h41- The Avener est là !! C'est parti pour un mix qui va vous ambiancer...

Qui ne saute pas n’est pas niçois ! ???????????? #WorldTourdeFrance pic.twitter.com/UgkUW8SE6G — Camille Combal (@CamilleCombal) September 29, 2017

Revivez le live de The Avener comme si vous y étiez !

Mélanie déchire tout !!!

17H30- Le parcours des combattants est là ! Sortez les palmes.

Le troubadour et ses NicoBoutettes les merveilles! #WorldTourDeFrance ???? pic.twitter.com/TimGQcxvWS — Les Combalistas (@Combalistas) September 29, 2017

DJ Deschamps et ses "deschettes" ont décidé de faire danser les niçois...

#WorldTourDeFrance La préparation du mojito de 300 litres arrive à sa fin en direct sur @VirginRadiofr avec @CamilleCombal à #Nice06 pic.twitter.com/BEjdRci8f6 — Célia Malleck (@celia_malleck) September 29, 2017

Pendant ce temps là, la préparation du plus grand Mojito du monde est au top...

D’après vous, qui est Jérémy ? Qui est Merlin ? ???? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/GOFcqa4nqQ — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) September 29, 2017

Pendant ce temps là, on joue au Qui est Qui... Le principe est simple : l'équipe doit deviner qui est Caroline (ingénieur) et Laura (vendeuse de yachts) parmi un duo de femmes. Puis qui est Merlin, conducteur de trains et Jérémie l'agent de sécu parmi deux hommes...

17H07- Clément remporte la première épreuve de Koh Lanta ! Mais déjà un parcours du combattant attend les membres de l'équipe du Virgin Tonic...

La finale se joue entre Clément et Ginger...

17h03 - Koh Lanta débute avec l'épreuve des poteaux terribles... Il faut éviter les barres qui se déplacent de manière imprévisible... Et on peut pas quitter son trépied.

L'imitation de Macron est magique ???????????? #WorldTourDeFrance — Léna Banana B. ???? (@BZH_Lena) September 29, 2017

On joue au Qui imite Qui ? Clément mène la danse en devinant des imitations d'Emmanuel Macron, de Cristina Cordula ou encore Justin Bieber...

Une entrée tonitruante sur la promenade des Anglais

Nice on est la!!!!

Qui est chaud??#WorldTourDeFrance

— Camille Combal (@CamilleCombal) September 29, 2017

16H00 - Il y a du monde pour accueillir l'équipe (qui arrive !!!)