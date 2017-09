World Tour de France : Revivez la deuxième émission en live de Grenoble !

Aujourd'hui, toute l'équipe du Virgin Tonic vous a fait vivre une journée de folie ! Ce 29 septembre marque le troisième World Tour France de Camille Combal et sa team composée de Ginger, Clément, Nico du Bureau et Mélanie, est plus en forme que jamais ! Après avoir passé un incroyable moment à Rouen, où Louane a offert un live magique de son titre "On était beau", direction Grenoble de 12h à 14h ! S'en suivront comme promis l'arrivée à Nice de 16h à 18h et à Poupet de 21h à 00h ! Mais pour la seconde émission, tout se passe désormais à Grenoble ! Soyez prêts car les surprises sont au rendez-vous ! Ne vous inquiétez-pas, le tout sera à suivre en live sur les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter en passant par Instagram et Snapchat, vous ne raterez aucun moment précieux de cette journée incroyable ! Vous pourrez d'ailleurs en faire partie et réagir avec le hashtag #WorldTourDeFrance. Alors, prêts ?!

C'est reparti ! Grâce au petit train de la ville, toute l'équipe du Virgin Tonic rejoint l'aéroport de Grenoble pour se diriger vers la mer, vers Nissa La Bella ! Les niçois, êtes-vous prêts à accueillir le Virgin Tonic pour ce World Tour de France ? Merci à tous les grenoblois pour leur accueil chaleureux ! On espère vous revoir bientôt !

"C'est le World Tour de France, avec Camille Combaaaal" ! Grenoble c'est fini, mais on a passé un super moment avec vous fidèle public ! Toute l'équipe quitte la ville avec le petit train et on vous remercie pour votre enthousiaste et votre joie contagieuse !

Laurent aka Lolo vient de se transformer en boule de feu et c'était incroyable ! Tout le public présent ainsi que l'équipe de Camille Combal étaient impressionnés par le show de Laurent !

C'est l'heure pour Camille et toute l'équipe de vous faire gagner une playstation 4 avec le jeu Fifa 18 qui sort aujourd'hui ! Choisie dans le public, on espère que la participante va réussir à deviner les titres interprétés par Los Gaspachos ! ... Et c'est gagné !!

Aprem trankilou devant le #WorldTourDeFrance !???? vous êtes super les copains!????❤ @VirginTonicOff — Talya (@doudou4everyou) 29 septembre 2017

Vous êtes des grands malades les gars j'adore #WorldTourDeFrance — Pourquoi Pas Moi (@pas_moi2) 29 septembre 2017

Malgré une lutte acharnée de la part de Camille Combal, c'est Eric, le Maire de Grenoble qui remporte la course ! Bravo à tous les deux, qui nous ont offert une course épatante, et surtout, merci au maire de Grenoble pour sa venue et cool-attitude !

Le Maire de @VilleDeGrenoble VS @CamilleCombal en course à vélo ???????? Tweetez votre pari gagnant avec #WorldTourDeFran… https://t.co/DGZPpKN7ck — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 29 septembre 2017

Qui d'Eric, le Maire de Grenoble, ou de Camille Combal va gagner la course à vélo ? De son côté, le Maire fait tous ses déplacements dans Grenoble à vélo, et comptabilise plus de 100kms par semaine ! On a une petite idée de l'identité du vainqueur, même si Camille sait toujours comment nous surprendre !

On va lancer la course à vélo entre @CamilleCombal et le maire de @VilledeGrenoble ????#WorldTourDeFrance pic.twitter.com/2DObiTFgWw — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 septembre 2017

Course VS le maire de la @VilledeGrenoble : TOP DÉPART !!! ???????? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/9QCoPigxRn — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

Toute l'équipe de Camille Combal adore ce jeu, et vous aussi ! C'est pour cela qu'on y joue aujourd'hui avec le public de Grenoble et c'est à mourir de rire ! Après l'ouverture d'une bouteille de champagne, Victor a essayé d'imiter... un poney (qui comme Camille l'a précisé, ressemblait davantage... à une vache qui a froid !)

#WorldTourDeFrance je sui en total kiff cst ouf ???? — sabinabbad (@binou86) 29 septembre 2017

À leur tour, tout comme les BB Brunes, les Chasseurs Alpins font un live exceptionnel à Grenoble, en reprenant le titre emblématique "La tribu de Dana" !

Magique la fanfare militaire 27e Bataillon des chasseurs alpins ! #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/TbhBpDzomc — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) 29 septembre 2017

Les Chasseurs Alpin, c'est vraiment formidable ???????? #worldtourdefrance — Ludivine_13 (@ludimars13) 29 septembre 2017

Comme à de nombreuses reprises, l'un des participants n'a pas répondu à l'appel du loyer ! C'est donc la mascotte de la ville qui choisi au hasard dans le public, une gagnante et un gagnant !

Dès l'arrivée de l'équipe du Virgin Tonic dans la "cuvette", c'est déjà le feu grâce à vous, et au groupe des BB Brunes qui interprètent leur titre phare "Coups et Blessures" ! C'est le feu à Grenoble ! À la demande de tous, le groupe continue son live incroyable avec son nouveau titre, "Pyromane" !

Ca y est ! Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont enfin prêts à retourner la ville de Grenoble ! On vous conseille de rester attentifs car les surprises ne vont pas manquer ! Plus que quelques minutes avant leur arrivée à Bacetto place Saint-Andre ! En attendant leur installation, on vous propose d'entrer dans les coulisses des répétitions de BB Brunes !!

On est devant le Facebook on vous attend et à l'écoute avec la radio????????????????????????❤❤❤???????????????????????????????????????????????????????????? #WorldTourDeFrance — Patticia Bolle (@patricia_bolle) 29 septembre 2017

On vous attend @VirginTonicOff ????

Quelle journée exceptionnelle!!#WorldTourDeFrance

Y aune de ses ambiances mamannnnn #WorldTourDeFrance ils jouent Raspoutine ???????????? — Amélie ???? (@amy_dock) 29 septembre 2017

— ✨Virginie (@vir_dor) 29 septembre 2017

Ça repart ! Après une première émission à Rouen, toute l'équipe se dirige vers Grenoble pour une seconde émission de folie ! En attendant, Camille, Ginger, Clément, Mélanie et Nico du bureau en profite pour se raconter la meilleure vanne ! Alors, qui à la meilleure blague ?