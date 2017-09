World Tour de France : Onde Sensuelle, Qui de Nous Deux... -M- électrise Poupet ! 

Pour ce World Tour de France, le Virgin Tonic a mis un point d'honneur à faire venir des artistes d'exception : il y a d'abord eu Louane à Rouen et ensuite, les BB Brunes sont passés par Grenoble. Plus tard, The Avener a mis l'ambiance à Nice. Mais pour la dernière émission, pour le festival de Poupet, il fallait un artiste gigantesque. -M- est venu, pour mieux retourner la scène avec ses plus grands tubes : Qui de Nous Deux, Onde Sensuelle... tout pour mettre une ambiance de folie !

Quel kiff ce showcase de @M_Chedid à Poupet pr le #WorldTourDeFrance ????❤️

Merci @CamilleCombal et le @VirginTonicOff @VirginRadiofr pic.twitter.com/nkYxuXvFeE

Je viens de le faire et ça a coulé au moment de cette chanson...#WorldTourDeFrance — TeamNicoDuBureau (@Team_NicoDuBuro) 29 septembre 2017

— Les Combalistas (@Combalistas) 29 septembre 2017

Il enchaîne avec La Seine (titre initialement chanté avec Vanessa Paradis) mais cette fois, il s'offre un featuring avec le public - qui l'acclame comme jamais. Evidemment, il ne pouvait pas venir sans jouer le cultissime Machistador ! Véritable bête de scène, -M- a fait danser Poupet du début à la fin (il termine avec Je Dis Aime - l'occasion de penser à ceux qu'on aime). D'ailleurs, on en profite pour vous rappeler qu'il sera en tournée dans toute la France à partir du 30 novembre. Alors si vous voulez vivre ça, on vous conseille de prendre vos places (rapidement).