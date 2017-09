World Tour de France : - M - invité exceptionnel de Camille Combal à Poupet le 29 septembre

Le World Tour de France du Virgin Tonic, c'est cette semaine ! Le 29 septembre, Camille Combal et toute son équipe vont partir à l'aventure sur les routes de France afin de vous divertir toute la journée. Ces émissions exceptionnelles prendront place à Rouen (de 7h à 10h), à Grenoble (de 10h à 12h), à Nice (de 16h à 18h) et enfin à Poupet (de 21h à 00h). En plus de l'équipe habituelle du Virgin Tonic, Camille Combal va pouvoir compter sur des invités prestigieux pour mettre l'ambiance sur scène ! Louane, BB Brunes, The Avener, Synapson, Julian Perretta... Et désormais c'est notre - M - national qui s'ajoute au line up du World Tour de France pour l'ultime étape à Poupet de 21h à minuit.

Matthieu Chedid est revenu plus tôt dans l'année avec un nouvel album : Lamomali. Dès sa sortie, ce disque toujours inspiré par la pop et les sonorités africaines s'est classé en tête des ventes sur la plate-forme iTunes en France. Quand on entend le tube "Bal de Bamako" ou le sublime "Manitoumani", on comprend mieux pourquoi - M - est arrivé premier des ventes ! Véritable bête de scène, le chanteur va vous faire danser à Poupet en compagnie de Synapson et Julian Perretta. Une soirée musicale qui s'annonce inoubliable pour clôturer le World Tour de France de Camille Combal. Rendez-vous ce vendredi 29 septembre, soyez-là !