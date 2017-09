World Tour de France : Louane interprète On Etait Beau en live depuis Rouen ! (VIDEO)

On vous en parle depuis des semaines et enfin, nous y sommes : le World Tour de Frane est lancé et pour marquer le coup, Louane a fait escale à Rouen. Au programme, une petite session live. Vous le savez, Louane est de retour dans les charts avec un nouveau single, On Etait Beau. Le titre défend son nouvel album (éponyme) et bien évidemment, il a une toute autre dimension en live. La preuve :

Elle est là !! @louane est avec nous à Rouen ! ???????????? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/wErLUC68ak — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

Je ne pensais pas un jour voir un perroquet faire une video de @louane à 8h23 à la radio ????????????⏰????#WorldTourDeFrance pic.twitter.com/TjJl4I65gY — Nico Richaud (@NicoShowri) 29 septembre 2017

On vous le rappelle, le World Tour de France du Virgin Tonic va se dérouler toute la journée ! Après Rouen, l'équipe s'envolera pour Grenoble. Ensuite, cap sur Nice avant de finir à Poupet ! N'oubliez pas de suivre le périple de l'équipe sur les réseaux sociaux et de réagir avec le hashtag #WorldTourDeFrance !