Hier, le troisième World Tour de France du Virgin Tonic a secoué tout l'hexagone ! A Rouen de 7h à 10h, Grenoble de 12h à 14h, Nice de 16h à 18h et Poupet de 21h à minuit, Camille Combal, Ginger, Clément, Nico du Bureau et Mélanie ont mis le feu. Vous avez évidemment pu tout suivre en Facebook live et sur les réseaux sociaux #WorldTourDeFrance. Mais parce que c'est tellement bon, on se fait un récap' des meilleurs happenings de cette journée pas comme les autres.

A Rouen, le saut à l'élastique de Nico !

On commence le récap' du World Tour of France Rouen, ville de la première émission à revivre par ici. Et il y a eu un happening qui a fait beaucoup parler pendant l'émission de 7h à 10h. Oui, le grand saut pour le patron de Virgin Radio ! Enfin presque... Si Freddo est redescendu de la tour et n'a pas réussi à se lancer, Nico du bureau a bien sauté à l'élastique !! BRAVOOOOO !

Finalement c’est @NicoShowri qui va faire le saut ! En toute sérénité… ???? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/yexxNddZc3 — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

A Grenoble, la course en vélo entre monsieur le maire et Camille Combal

Ensuite à Grenoble pour la deuxième émission du World Tour de France à revivre par ici, Camille Combal se lance dans une course contre Eric, maire de la ville, qui fait tous ses déplacements à vélo et comptabilise plus de 100kms par semaine sur son destrier ! Evidemment, c'est un sacré challenge qu'on vous laisse redécouvrir en images...

Course VS le maire de la @VilledeGrenoble : TOP DÉPART !!! ???????? #WorldTourDeFrance pic.twitter.com/9QCoPigxRn — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

Le Maire de @VilleDeGrenoble VS @CamilleCombal en course à vélo ???????? Tweetez votre pari gagnant avec #WorldTourDeFran… https://t.co/DGZPpKN7ck — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 29 septembre 2017

A Nice, les épreuves redoutables de Koh Lanta !

Dans l'émission de Nice à revivre ici, l'équipe du World Tour de France a dû s'affronter dans deux épreuves, celle où des barres folles se sont attaquées à nos animateurs préférés et un parcours du combattant....

Ginger se souvient encore de cette première épreuve (remportée par Clément ducoup)...

Le parcours du combattant

A Poupet, le karaoké géant !

En Vendée à Poupet, c'était le bouquet final du World Tour de France à revivre ici. Un Karaoké géant a fait vibrer le public ! Revivez les meilleurs moments avec du Francis Cabrel, Daniel Balavoine, Jean-Jacques Goldman et bien d'autres...

On continue le karaoké géant !! ????????#WorldTourDeFrance https://t.co/ixTGlxz0VC — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017