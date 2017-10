29 septembre. Cette date risque de rester graver dans la mémoire de beaucoup d'entre nous. Le troisième World Tour de France du Virgin Tonic a fait bouger le pays toute la journée en passant à Rouen de 7h à 10h, Grenoble de 12h à 14h, Nice de 16h à 18h et Poupet de 21h à minuit. Au programme, des happenings concoctés spécialement pour le World Tour de France par Camille Combal, Ginger, Clément, Nico du Bureau et Mélanie mais aussi des artistes qui se sont déplacés spécialement pour l'occasion ! Louane a ému Rouen tandis que les BB Brunes étaient présents pour la foule de Grenoble. The Avener a ensuite fait danser Nice en attendant le bouquet final de Poupet avec M, Synapson et Julian Perretta. Revivez leurs performances ci-dessous #WorldTourDeFrance.

Louane à Rouen

Les BB Brunes à Grenoble

The Avener à Nice

A Poupet, c'est M, Julian Perretta et Synapson qui mettent le feu...

Vivement le prochain World Tour de France !