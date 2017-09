World Tour de France : Les BB Brunes offrent un live incroyable depuis Grenoble ! (VIDEO)

Nous y sommes enfin : le World Tour de France est bien lancé et pour le rendre encore plus exceptionnel, on vous a prévu une liste d'invités incroyable ! Après avoir profité du live de Louane qui nous interprétait à Rouen ce matin son nouveau titre "On Etait Beau", on admire les BB Brunes sur scène ! Le groupe nous présente "Pyromane", leur nouveau titre extrait de leur nouvel album "Puzzle" et c'est une vraie pépite ! Découvrez-les tout de suite !

On vous le rappelle que le World Tour de France du Virgin Tonic continue toute la journée ! Après Rouen, et Grenoble, l'équipe s'envolera pour Nice et Poupet, où M livrera un live inoubliable... N'oubliez pas de suivre le périple de l'équipe sur les réseaux sociaux et de réagir avec le hashtag #WorldTourDeFrance !