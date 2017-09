The Avener était l'invité exceptionnel de la troisième émission du World Tour de France qui se déroule à Nice ! Le DJ a fait cadeau d'un live explosif de 20 minutes qui devrait ambiancer tous les niçois pour la soirée. Surtout qu'il est à la maison ici et donc particulièrement motivé. Il serait même venu en vélo jusqu'à Camille Combal ! Il a évidemment mixé ses plus gros tubes allant de "Fade Out Lines" à "We Go Home" et a réservé une belle surprise à sa ville natale en jouant un chant cher au coeur des niçois. Evidemment, la foule a fini en délire en scandant "Qui ne saute pas n'est pas niçois."

Revivez le live de The Avener sous le soleil de Nice :

Qui ne saute pas n’est pas niçois ! ???????????? #WorldTourdeFrance pic.twitter.com/UgkUW8SE6G — Camille Combal (@CamilleCombal) September 29, 2017

Et pendant son mix a été réalisé un exploit ! Grâce à Sprite, le plus grand (Virgin) Mojito au monde a été préparé pour le plus grand bonheur des Niçois. Vu la taille de la boisson, il devrait en avoir pour tout le monde... On savait bien que sans alcool, la fête est plus folle ! Mais déjà, l'émission est terminée pour laisser l'antenne à Cauet ! Pour le World Tour de France, direction Pourpet en Vendée pour finir la journée en beauté. Il va falloir par contre se réhabituer à une météo un peu moins enthousiasmante...