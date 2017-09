World Tour de France : J-2 Suivez Camille Combal en Facebook Live et sur les réseaux sociaux Virgin Radio le 29/09 !

Rouen, Grenoble, Nice et Poupet... C'est l'heure des derniers préparatifs ! Ce vendredi 29 septembre, Camille Combal partira faire son World Tour de France exceptionnel avec toute l'équipe du Virgin Tonic. Quatre villes, quatre émissions, des concerts, le tout en une journée marathon qui promet d'être mémorable ! Eh oui, Camille Combal, Clément L'incruste, Ginger, Nico du bureau et Mélanie abandonneront leurs studios parisiens de Virgin Radio pour venir vous rencontrer, vous les fans, aux quatre coins du pays.

Rassurez-vous si vous ne pouvez pas être à Rouen, Grenoble, Nice ou Poupet lors du passage du Virgin Tonic le 29 septembre, vous pourrez suivre le World Tour de France de chez vous en Facebook Live sur la page officielle de Virgin Radio et également sur les réseaux sociaux de Virgin Radio (Twitter, Instagram) et du Virgin Tonic (Facebook, Twitter, Instagram) ! Besoin d'un petit rappel avant le jour J ? C'est parti pour un récap' de toutes les étapes et des artistes invités à ce World Tour de France incroyable !

J-2 avant le retour du #WorldTourDeFrance ???? vendredi 29 Septembre ! Suivez les folles aventures du @VirginTonicOff sur nos réseaux sociaux ! pic.twitter.com/LFnem02oTw — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 27 septembre 2017

À ROUEN : LOUANE

À GRENOBLE : BB BRUNES

À NICE : THE AVENER

À POUPET :SYNAPSON, JULIAN PERRETTA & - M -

A Rouen, c'est Louane qui aura l'honneur d'ouvrir le bal de ce World Tour de France aux côtés de Camille Combal et de toute l'équipe du Virgin Tonic ! Quand la team mettra le cap sur Grenoble, ce sont les BB Brunes qui reprendre les tubes de leur dernier album Puzzle ! A Nice, on était obligé de convier The Avener - qui est originaire de là-bas, on vous le rappelle. Enfin, à Poupet, on vous réserve une soirée inoubliable en clôture du World Tour de France avec Synapson, Julian Perretta et - M - comme invités exceptionnels. Avouez, la programmation donne très envie ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire : rendez-vous le 29 septembre prochain dans l'une (ou toutes) des villes étapes du World Tour de France !