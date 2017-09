World Tour de France : Rouen, Grenoble, Nice, Poupet... revivez cette incroyable journée en vidéo !

Pour son troisième World Tour de France, le Virgin Tonic n'a pas fait les choses à moitié. D'abord, l'équipe s'est réveillée à Rouen (là où Nico a sauté à l'élastique, pour rappel !) avant de s'envoler vers Grenoble où les BB Brunes ont livré un live exceptionnel. Après ça, Camille, Nico du Bureau, Ginger, Clément et Mélanie ont "pris le goûter à Nice" - le tout rythmé par The Avener. Enfin, Poupet a abrité un karaoké géant qui mériterait clairement sa place dans le livre des records. Si vous avez manqué ne serait-ce qu'une minute de cette folle journée, on vous la fait revivre en vidéo. Oui, on est comme ça chez Virgin Radio.

Le World Tour de France à démarré à 7h, à Rouen ! Au programme, un live signé Louane, des jeux, un loyer et...un saut à l'élastique !

Louane interprète On Etait Beau, le premier extrait de son nouvel album.

Il l'a fait ! Nico a sauté, bluffant l'assemblée !

Direction Grenoble !

Et même sur la route, l'équipe est restée à l'antenne avec vous !

Après Rouen, le Virgin Tonic a mis le cap sur Grenoble - où ils ont été accueillis comme des rois.

Et les BB Brunes étaient déjà là, prêts à jouer !

Le Maire de @VilleDeGrenoble VS @CamilleCombal en course à vélo ???????? Tweetez votre pari gagnant avec #WorldTourDeFran… https://t.co/DGZPpKN7ck — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) 29 septembre 2017

Bon, clairement, Camille a une revanche à prendre !

Après Rouen et Grenoble, direction Nice avec The Avener, un mojito géant et le fameux Virgin Lanta !

Parce que le vendredi, c'est Virgin Lanta. Et ce n'est pas le World Tour de France qui y aurait changé quoi que ce soit !

The Avener s'empare des platines pour faire danser Nice.

L'équipe a fini son marathon à Poupet, sur les terres de Clément. Et une chose est sûre, Camille n'oubliera pas l'accueil que les vendéens lui ont réservé !

-M- en live Poupet, c'est probablement ce qu'il ne fallait pas manquer !

On continue le karaoké géant !! ????????#WorldTourDeFrance https://t.co/ixTGlxz0VC — Camille Combal (@CamilleCombal) 29 septembre 2017

Retour dans les années 80 !

Malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe vous réserve encore de belles surprises pour sa dernière saison !