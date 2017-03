World Surf League  : C’est reparti pour une nouvelle saison avec Virgin Radio !

C’est reparti pour une nouvelle saison des championnats du monde de surf de la World Surf League (http://www.worldsurfleague.com/) avec Virgin Radio ! La toute première étape a débuté sur la Gold Coast australienne le 14 mars et elle se terminera le 25. Petit récap pour nos frenchies. Johanne Defay est la seule à s’être qualifiée pour les quarts de finale, Jérémy Florès, Michel Bourez et Pauline Ado sont quant eux out. On vous tient au courant de la suite. En parlant de suite, parlons des prochaines étapes. Les championnats reviendront du 9 au 20 mai au Brésil pour le Rio Pro, il y aura aussi le Corona Open J-Bay en Afrique du sud du 12 au 23 juillet, le Quiksilver Pro France aura lieu lui du 3 au 14 octobre et enfin la dernière étape se tiendra à Hawaii pour le Billabong Pipe Masters ! Toutes les infos et surtout toutes les étapes sont à retrouver sur le site officiel !

