World Circuit Bmx Flat : Rendez-vous les 10 et 11 juin pour l’étape « Ninja Spin » avec Virgin Radio !

Les 10 et 11 juin prochains, l’étape du « Ninja Spin » du World Circuit Bmx Flat débarque à Grenoble Polesud avec Virgin Radio ! C’est un évènement unique en France et en Europe puisque les meilleurs flatlanders mondiaux comme Matthias Dandois, 5 fois champion du monde, Yohei Uchino le numéro 1 japonais, Jean-William Prevost et plein d’autres encore seront de la partie pour vous régaler lors d’un show exceptionnel ! C’est l’unique étape en France et en Europe parmis les 5 qui auront lieu aux USA, Malaisie, Brésil et Canada ! Vous pourrez aussi faire la fête le 10 juin avec Dj Pone dès 21H !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous du 10 au 11 juin pour l’étape du « Ninja Spin » du World Circuit Bmx Flat à Grenoble Polesud ! Foncez sur le site officiel pour retrouver toutes les infos et réservez vite vos billets !