Wookid sortira (enfin) son deuxième album en 2020

On ne l'attendait plus ! Pourtant, il semblerait que Yoann Lemoine - de son vrai nom - soit bel et bien de retour sur le devant de la scène. "Je suis de retour !

Depuis 5 ans, je travaille secrètement sur mon deuxième album et un tout nouveau show en live. Je suis super excité de le partager avec vous bientôt.

Rendez-vous en 2020 !" a balancé Wookid en légende d'une vidéo teaser sur son compte Instagram. Et il faut dire que l'attente aura été longue pour les fans de l'artiste. En effet, son premier album, The Golden Age, remonte à 2013. Un succès qui l'aura poussé à travailler très longuement sur ce deuxième opus très attendu. Si, pour l'instant, peu d'informations ont été dévoilées, Wookid a annoncé quelques dates de concert en Europe de l'Est. Il passera notamment par la Russie, la Pologne ou encore la république Tchèque. Rien concernant l'Hexagone même si on ne doute pas que le petit frenchy prévoit de se produire sur ses terres. Du moins, on l'espère...