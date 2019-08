Woodstock : 50 ans après, ce couple formé au célèbre festival reprend la pose !

Il y a des histoires qui imposent le respect ! Celle de Jerry et Judy en fait partie. Il y a cinquante ans, le 15 août 1969, ces deux jeunes britanniques se rendent au festival de Woodstock, un événement alors inconnu qui attira une foule de passionnés et sonnera probablement les débuts de ces événements immanquables. Mais avant-même d'avoir pu mettre un pied sur les lieux, c'est à cause d'une panne de voiture que Judy s'est retrouvée à faire du stop dans la voiture de Jerry, son futur mari. Leur idylle est immortalisée après seulement quelques heures de festival. Cinquante ans plus tard, Jerry et Judy Griffin désormais mariés, tombent par hasard sur cette photo en regardant le documentaire diffusé sur PBS, Woodstock: Three Days that Defined a Generation.

A couple at #Woodstock (48 hours after they met) and the same couple 50 years later. #Woodstock50 pic.twitter.com/jxO79FhXJA — Daniel Holland (@DannyDutch) August 15, 2019

A l’occasion de l'anniversaire du mythique festival et afin de célébrer ce cliché retrouvé, les époux Griffin ont tenu à recréer ce beau moment. Ils se sont alors parés de la même couverture kaki pour les envelopper, ont opté pour les mêmes regards et les même sourires. Sur la première photo le couple est ensemble depuis à peine 48 heures. Sur la seconde, depuis 50 ans. Aujourd’hui âgés de 71 et 72 ans, Judy et Jerry se sont mariés, ils ont eu deux enfants et pas moins de cinq petits-enfants. Et on peut le dire sans vergogne, c'est une "Hippy end" comme on les aime.