Wonder Woman, 1984 : 3 choses à savoir absolument sur le deuxième volet ! 

La franchise DC Comics renouvelle l'expérience Wonder Woman avec un nouveau volet et ce dernier est attendu de pied ferme par les fans. Le tournage ayant commencé en juin dernier, les détails autour du film commencent donc à tomber. Doucement, on vous voit venir... Des détails certes mais pas une flopées non plus. Mais c'est déjà ça de pris, comme on dit. Et pour bien faire les choses, on vous propose de découvrir les 3 choses à savoir absolument sur Wonder Woman : 1984.

Ce que l'on sait déjà c'est que Wonder Woman débarquera aux Etats-Unis dans les années 80' et devra faire front contre les forces soviétiques durant la guerre froide. On sait aussi que ce deuxième volet laissera place à l'amour et inclura un love-interest. Eh oui, ce n'est pas parce qu'on est Wonder Woman qu'on a pas droit à un peu d'amour ! Pour l'heure, on en sait pas plus. Désolé, les amis....

Côté casting, on retrouvera -forcément, Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman et Chris Pine dans celui de Steve Trevor. Mais aussi Connie Nielsen (Hippolyte) et Robin Wright (Antiope). Et pour cette nouvelle aventure, de nouveaux personnages sont attendus, notamment celui de Barbara Ann Minerva aka Cheetah qui sera interprété par Kristen Wiig, dernièrement vu dans SOS Fantômes ou encore The Last Man On Earth. S'ajoute à cela, Pedro Pascal (Game Of Thrones, Narco.) dont le rôle n'est toujours pas connu... Pour le reste, eh bien, il va falloir s'armer de patience !

Tous les fans du la super-héroïne et de l'univers DC Comics se demandent pour quand est attendu Wonder Woman : 1984. Originalement prévu pour le 13 décembre 2019, puis début novembre de la même année, le film devrait sortir en salle beaucoup plus tard, soit le 5 juin 2020. Le premier volet étant sorti en juin 2017 et ayant rencontré un beau succès, Warners Bros a décidé qu'il serait bon de réitérer l'expérience. Oui, on pense plutôt qu'il s'agit d'une stratégie bien ficelée... Eh oui, DC Comics sort déjà le film Joker, fin 2019 avec Joaquin Phoenix en tête d'affiche. On ne voudrait qu'il y ait embouteillage au box-office !