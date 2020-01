Will Smith rape sa carrière sur le plateau de Jimmy Fallon (VIDEO)

Le jeudi 9 janvier dernier, Will Smith était l'invité exceptionnel de Jimmy Fallon à l'occasion de la sortie du film Bad Boys 3. Et comme l'acteur n'a pas vraiment pour habitude de se contenter d'une interview classique, ce dernier a décidé de livrer une prestation tout à fait hors du commun. C'est donc aux côtés de l'animateur culte qu'il a interprété un rap sur les moments clés de sa longue et fructueuse carrière. De manière chronologique, Will et Jimmy sont donc passés par le Prince de Bel-Air (et sa danse mythique), Bad Boys ou encore Men in Black. Autant de bons souvenirs énumérés l'acteur en moins de trois minutes dans une scène qui risque déjà de devenir mythique.

Visiblement très inspiré, Will Smith a également abordé son mariage avec Jada Pinkett Smith et ses trois enfants. A quelques jours de la sortie de Bad Boys fo Life, l'acteur a donc tout donné pour la promotion. Un engagement identique à celui du film puisque ce dernier a affirmé qu'il avait effectué les cascades lui-même : "J'ai effectué deux cascades et je me suis dit 'Tu n'es pas meilleur que Tom Cruise'". En tout cas, une chose est sûre, aucun acteur ne rape aussi bien que lui...