Will Smith développerait actuellement un spin-off du Prince de Bel Air

Diffusé entre 1990 et 1996, le Prince de Bel Air demeure un de ces programmes cultes qui restent gravés dans nos mémoires. Et même si cela fait plus de 20 ans que Will Smith a raccroché ses t-shirts larges et ses baggys, l'acteur serait en train de développer un spin-off de la série originale. Après des années de spéculations et de fausses rumeurs, de nombreuses sources affirment que l'idée pourrait réellement se concrétiser dans les mois à venir. Une nouvelle qui devrait ravir les nombreux fans du programme culte.

Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées concernant le projet. Toutefois, le magazine The Hollywood Reporter révèle que Will Smith et sa femme Jada Pinkett Smith, via leur société de production Westbrook, sont actuellement en train de travailler sur un spin-off du Prince de Bel Air. On rappelle également que l'acteur de Je suis une Légende avait lancé il y a quelques temps une ligne de vêtements à l'effigie de son personnage Will. On vous tiens au jus !