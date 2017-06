Wiko Mobile : Gagnez votre smartphone avec Virgin Radio

Et si vous vous la pétiez devant vos potes avec le smartphone Wiko U Feel les amis ? VirginRadio.fr vous le fait gagner toute la semaine ! Reconnaissance d’empreintes digitales, et chaque empreinte de vos doigts vous permet d’ouvrir une application : une pour Instagram, une pour la messagerie, une pour Facebook, une pour Twitter, bref c’est tout digital ! 16 Go de mémoire interne à laquelle peuvent s’ajouter 64Go sur microSD, capteur photo de 13 Mpx à l’arrière et un second de 5 Mpx à l’avant, le tout pour 145g, c’est le smartphone à avoir en sa possession. Coup de chance, on vous le fait gagner !

Du 5 au 11 juin, jouez sur VirginRadio.fr et gagnez votre smartphone Wiko U Feel . Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous et on attend vos magnifiques photos avec impatience.