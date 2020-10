Why Women Kill : On vous dit tout ce qu'on sait sur la saison 2 !

Il y a quelques mois, M6 diffusait Why Women Kill, le dernier-né de Marc Cherry, créateur emblématique de Desperate Housewives ! Un pari gagnant puisque la série aura bel et bien droit à une deuxième saison. Toutefois, n'espérez pas y retrouver les personnages du chapitre précédent. En effet, comme le confirment plusieurs sources, c'est un scénario totalement différent avec de nouveaux acteurs qui devrait être mis à l'écran. D'après Deadline, c'est le thème de la beauté qui devrait être au cœur de l'intrigue : "ce que cela signifie d'être belle, la vérité et les douleurs qui se cachent derrière la façade, les conséquences d'être ignorée ou sous-estimée quand on n'est pas considérée comme 'assez belle' par la société et jusqu'où une femme peut aller pour se sentir enfin acceptée". Quant à l'époque, il semblerait que le producteur américain préfère se focaliser sur une seule et même année : 1949.

Du côté du casting, déjà deux noms ont été révélés : Allison Tolman, déjà aperçue dans Fargo et Good Girls, et Nick Frost, actuellement à l'affiche de Truth Seekers. Les deux comédiens devraient incarner un couple marié dans la saison 2 de Why Women Kill. Heureux en apparence, leur monde va s'effondrer le jour où cette dernière découvre l'étrange hobby de son époux… De nombreuses surprises en prévision et, pourquoi pas, le retour de certains personnages de la saison 1 ? C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Marc Cherry. Pour lé découvrir, il faudra s'armer de patience, le tournage n'a encore même pas débuté !