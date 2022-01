Why Women Kill : On a regardé les premiers épisodes de la saison 2, voilà ce qu'on en pense !

Rappelez-vous, lors du premier confinement, M6 décidait de diffuser Why Women Kill, la nouvelle série de Marc Cherry, déjà à l'origine de Desperate Housewives. Un programme fort sympathique en dix épisodes qui suivait les aventures de trois femmes, à trois époques différentes, avec des problèmes en tout genre mais ayant toutes vécues dans la même maison. On retrouvait ainsi Beth-Ann dans les années 60 (interprétée par Ginnifer Goodwin déjà vue dans Once Upon A Time), Simone Grove dans les années 80 (jouée par la légendaire Lucy Liu) et Taylor Harding à notre époque (jouée par Kirby Howell-Baptiste). Un casting et des intrigues aux petits oignons qui n'étaient pas sans rappeler ceux du célèbre programme ayant rendu mondialement célèbre Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman et Marcia Cross. Connu pour mettre en avant des rôles de femmes fortes et audacieuses, le réalisateur ne manquait pas à sa réputation avec cette nouvelle série. Bref, on avait tout de suite accroché !

Alors qu'une deuxième saison était attendue pour 2021 aux Etats-Unis, Canal+ vient tout juste de diffuser les premiers épisodes du deuxième chapitre de Why Women Kill. La chaîne M6 devrait être la prochaine. Cette fois, c'est avec un scénario totalement différent et de nouveaux acteurs que le célèbre réalisateur a décidé de se lancer dans cette aventure. Un choix audacieux qui aurait pu nous effrayer mais qui s'avère finalement extrêmement judicieux. C'est donc avec le plus plaisir que l'on se plonge, en 1949, dans la vie d'Alma Fillcot, une femme au foyer banale qui souhaiterait être moins timide et pouvoir se faire plus d'amies. Quand une place se libère au club de jardinage fréquenté par des femmes riches et chics, Alma y voit l'occasion parfaite pour socialiser. Seulement voilà, il n'est pas si simple de s'introduire dans ce genre de groupe lorsqu'on n'a ni l'argent ni l'apparence pour y prétendre. Qu'à cela ne tienne, l'épouse du vétérinaire du coin à l'allure terne et à la mine triste va littéralement se transformer en bourgeoise toute apprêtée. Une évolution vers les hautes sphères de la société qui ne se fera pas sans conséquences sur sa vie et celle de son entourage… Et cela pour le plus grand plaisir des téléspectateurs ! On se délecte des aventures à couper au couteau des personnages principaux qui, sous couvert d'humour, nous confrontent comme il se doit aux aspects les plus sombres de l'être humain.