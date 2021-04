Why Women Kill : La saison 2 débarque en juin prochain, regardez le teaser ! (VIDEO)

Rappelez-vous, lors du premier confinement, soit il y a bientôt un an de cela, M6 décidait de diffuser Why Women Kill, la nouvelle série de Marc Cherry, déjà à l'origine de Desperate Housewives. Un programme fort sympathique en dix épisodes qui suivait les aventures de trois femmes, à trois époques différentes, avec des problèmes en tout genre mais ayant toutes vécues dans la même maison. On retrouvait ainsi Beth-Ann dans les années 60 (interprétée par Ginnifer Goodwin déjà vue dans Once Upon A Time), Simone Grove dans les années 80 (jouée par la légendaire Lucy Liu) et Taylor Harding à notre époque (jouée par Kirby Howell-Baptiste).

Si on vous confirmait il y a quelques mois qu'une deuxième saison était bel et bien dans les cartons, on tenait tout de même à vous rappeler que c'est un scénario totalement différent avec de nouveaux acteurs qui sera mis à l'écran ! De plus, comme le confiait Deadline, c'est le thème de la beauté qui devrait être au cœur de l'intrigue : "ce que cela signifie d'être belle, la vérité et les douleurs qui se cachent derrière la façade, les conséquences d'être ignorée ou sous-estimée quand on n'est pas considérée comme 'assez belle' par la société et jusqu'où une femme peut aller pour se sentir enfin acceptée". Un nouvelle saison très prometteuse dont le teaser, plutôt subjectif, vient d'être dévoilé. Rendez-vous le 2 juin prochain. En attendant, on vous laisse jeter un coup d'oeil !