Talk, c’est le dernier clip de Why Don’t We, dans lequel les cinq garçons nous invitent à faire un tour d’Europe en leur compagnie. Paris, Madrid, Cologne, Manchester, Helsinki, Hambourg, Dublin, etc. Tour à tour nous les découvrons dans les plus grandes villes européennes. Encore un groupe qui nous donne envie de partir faire le tour du monde à sac à dos ! - ou en voiture, ca marche aussi.

En effet, ils ont profité de leur tournée pour réaliser le clip sur les places les plus mythiques du vieux continent (Tour Eiffel, Abbey Road, Cathédrale de Milan, etc.). Une façon pour eux d’immortaliser leur passage et d’en faire profiter tout le monde. Parce qu’il faut avouer, on adore les clips qui nous trimballent de ville en ville. En l’espace d’un mois, le groupe a sillonné à la fois les salles de concerts et les rues européennes. L’idée étant de les mettre en valeur.

Talk fait suite à la sortie de Hooked qu’ils ont réalisé en Juin, peu avant la fin de leur tournée. Mais soyez tranquille, Why Don’t We ont prévu de refouler les pavés de la capitale le 10 octobre 2018.

Retrouvez toutes les dates disponibles ici.