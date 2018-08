Why Don't We dévoile 8 Letters, un nouveau morceau (et annonce son premier album)

Il ya quelques temps déjà, Virgin Radio vous faisait découvrir Why Don't We, une jeune formation pop qui, de toute évidence, ne laissait personne indifférent - pas même Ed Sheeran. Après la sortie d'un clip (pour illustrer le morceau Talk) il y a quelques semaines, le groupe passe à la vitesse supérieure mais avec, cette fois, une annonce qui devrait faire encore plus plaisir aux fans : oui, le premier album est en préparation et non, il ne devrait plus tarder. Pour fêter ça, les jeunes américains ont même dévoilé un morceau éponyme, 8 Letters - du même nom que l'opus à venir. Le teasing aura été intense mais c'est finalement sur Twitter que Why Don't We a annoncé la bonne nouvelle le 8 août dernier.

Our album #8Letters is out August 31st! Pre-order tonight and you’ll get a new song instantly. pic.twitter.com/vR1O5XxIAQ — Why Don’t We (@whydontwemusic) 8 août 2018

Autre bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra pas attendre bien longtemps : 8 Letters est attendu pour le 31 août dans les bacs - ce qui l'ajoute à la liste déjà bien remplie des albums les plus attendus de ce mois d'août. Aussi, sachez que le 3 septembre prochain, ils offriront une performance en honneur du Labor Day : au programme, une poignée de morceaux joués en live ! Enfin, en octobre, ils se lanceront dans une tournée européenne (qui passera bien évidemment par la France) pour défendre ce premier disque qui, si l'on se base sur Talk ou 8 Letters, devrait être réussi. Verdict le 31 août, donc !