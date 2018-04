Taking You, Trust Found Baby... Why Don't We en 5 titres essentiels 

Retenez-bien ce nom parce que vous l'allez le voir partout. On a d'abord eu la folie One Direction. Ont suivi ensuite les Vamps (qui d'ailleurs viennent de sortir un nouveau clip pour Hair Too Long). Mais nous vivons dans un monde où tout s'enchaîne. Alors évidemmentl, la relève est déjà assurée avec Why Don't We. Ils sont jeunes, ils ont fait de Youtube une arme et en plus, ils enchaînent les hits. On vous a donné trois raisons de les suivre et parce qu'on est pas du genre à faire les choses à moitié, on poursuit avec 5 titres à connaître absolument.

Premier single du groupe, Taking You cumule près de 17 millions de vues sur Youtube. Et oui, c'est beaucoup.

Avec These Girls, Why Don't We vous emmène faire un (petit) tour du monde. Et l'évasion, on prend !

Et en plus, ils sont gentlemen.

Something Different est à retrouver sur l'EP eponyme.

Ce titre-là, on le doit à Ed Sheeran. Et sans surprise, on est déjà à 14 millions de vues pour le clip.

Après ça, normalement, vous aurez toutes les cartes en main pour devenir connaisseurs !