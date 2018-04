Why Don't We : 3 raisons de suivre le nouveau phénomène pop

Ils sont américains, ils ont formé leur groupe en 2016 et déjà, ils sont qualifiés de phénomènes : Why Don't We est le nouveau groupe à suivre - pour preuve, Ed Sheeran en personne leur a fait confiance et a travaillé avec eux. Si vous ne les connaissez pas encore, on vous donne trois raisons de les suivre de près !

Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais, & Jack Avery sont des youtubeurs et musiciens américains qui, ensemble, peuvent relever n'importe quel défi. On ne va pas se mentir, à l'heure actuelle, les réseaux sociaux et les plateformes telles que Youtube jouent un rôle essentiel dans l'industrie musicale. Pour preuve, Justin Bieber a été découvert sur Youtube, tout comme Shawn Mendes, d'ailleurs. Et quand on voit leur carrière, on ne peut qu'espérer la même pour Why Don't We. Et très franchement, ils sont en bonne voie.

Ed Sheeran revient de loin et aujourd'hui, il est au sommet des charts. Actuellement en tournée, Ed sheeran passera d'ailleurs par le Stade France en juiller prochain. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Habitué à travailler avec de nombreux artistes (tous issus d'univers différents), Ed Sheeran a écrit pour eux « Trust Fund Baby », un hymne pop dance. Le succès du titre n'est d'ailleurs plus à prouver : il comptabilise déjà 13 millions de vues sur Youtube - rien que ça.

Difficile de parler de Why Don't We sans évoquer « Something Different », l'un de leurs plus gros succès. Si vous avez aimé ce titre, si vous avez apprécié le nouveau single signé Ed Sheeran, alors vous devriez adoré le premier album qui se prépare.

Ils sont très jeunes mais les membres de Why Don't We prouvent que l'âge n'est absolument pas un gage de talent, bien au contraire. La bonne nouvelle, c'est qu'ils seront de passage à Paris le mois prochain à la Cigale - le 25 mai, plus précisémment.