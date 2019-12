Whitney Houston : Sa tournée hologramme passera par Paris !

Parmi les chanteuses les plus célèbres de ces dernières décennies, Whitney Houston demeure encore aujourd'hui une figure incontournable de la pop. Avec plus de 170 millions d'albums vendus à travers le monde, celle que l'on appelait "the Voice" disparaissait en 2012, laissant derrière elle des millions de fans attristés. Seulement voilà, son héritage demeure. La preuve, une tournée mondiale intitulée An evening with Whitney débutera dès 2020. Ce show mettra en scène un hologramme de l'interprète de I Will Always Love You et a déjà été annoncé dans de nombreuses villes européennes. Avec un lancement prévu pour le mois de février, le spectacle passera également par Paris, à la salle Pleyel, le 15 mars 2020. Déjà annoncées par les organisateurs sur Twitter, les préventes seront disponibles dès le 13 décembre 2020 sur ce site.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour ????️ le tout premier concert de la diva en hologramme fera revivre la légende sur scène à la @sallepleyel le 15 mars 2020.▶️ Prévente le 13/12 – inscription sur ???? https://t.co/vfZSfimdU9 pic.twitter.com/8xt3fZjTN0 — Gérard Drouot Productions (@GDP) December 11, 2019