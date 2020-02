Whitney Houston : Lancement de sa tournée hologramme (VIDEO)

Lancée cette semaine au Royaume-Uni, la tournée internationale An Evening with Whitney présentera 25 spectacles à travers toute l'Europe. Conçue par BASE Hologram, très réputé dans le milieu, la figure de la chanteuse décédée en 2012 fait polémique. Alors que certains y voient une manière de faire revivre la star, d'autres, au contraire, critiquent ses héritiers et demandent à ce qu'on la laisse reposer en paix. Un débat qui n'aurait pas empêché les producteurs de programmer de nouveaux spectacles en Amérique du Nord. Quant aux fans français de l'interprète de I Will Always Love You, c'est le 15 mars prochain à la salle Pleyel qu'ils pourront admirer ce show unique.

Entouré de danseurs et de choristes, l'hologramme de Whitney Houston interprétera tous les plus grands tubes de celle que l'on surnommait the voice (la voix en anglais). De I Wanna Dance with Somebody à Run To You en passant par Greatest Love of All, ils seront tous dans le spectacle de la chanteuse. Un pic de nostalgie pour la seule artiste à figurer sept fois de suite à la première place du Hot 100 de Billboard, première femme à être N° 1 au top 200 des albums de Billboard, et seule artiste avec huit disques de platine consécutifs.