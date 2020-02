Whitney Houston en live, les première images de son hologramme (VIDEO)

Whitney Houston nous a quittés il y a huit ans mais son talent, lui, demeure. Celle qui a brillé dans Bodyguard et dont les plus grands classiques continuent de briller a marqué toute une génération. Ainsi, pour que le talent de Whitney continue d'émouvoir et de toucher les fans dans le monde entier, une tournée a été mise en place - mais, pas n'importe laquelle : à compter du 25 février prochain, les fans de la chanteuse pourront voir son hologramme se produire sur scène. L'idée a fait polémique mais visiblement, elle est sur le point de se concrétiser. Et cette semaine, nous en avons eu un aperçu...

Whitney Houston’s hologram performing “Greatest Love of All” on “This Morning.”The singer’s hologram will embark on a new tour beginning Tuesday, Feb. 25th. pic.twitter.com/JeNYquXIeS — Pop Crave (@PopCraveMusic) February 19, 2020

Sur le plateau de This Morning (un show américain), l'hologramme de Whitney Houston a ainsi interprété “Greatest Love of All”... La tournée qui approche divisent et opposent les fans mais d'ici quelques jours, elle sera belle et bien lancée...