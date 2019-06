Whitney gagnante de The Voice : Retour sur ses plus belles prestations (COVER)

Exceptionnellement, la finale de The Voice était diffusée ce jeudi ! Et c'est Whitney qui remporte cette édition de l'émission. Âgée de tout juste 19 ans, la candidate de Mika n'a cessé d’impressionner le jury depuis ses débuts dans le télé-crochet. Avec des reprises sans faute et des une prestance hors du commun, la jeune chanteuse en a laissé plus d'un sans voix. Il paraissait donc logique qu'elle termine son aventure en beauté avec deux interprétations (dont l'une en duo avec Mika) extraordinaire. Et comme on est sympa, on vous partage également quelques-uns de ses meilleurs moments dans The Voice. Une belle carrière en perspective pour Whitney...