While My Guitar Gently Weeps des Beatles s'offre une nouvelle version ! 

C'est sans doute l'un des morceaux les plus connus des Beatles -en même temps, il y a pas mal donc on ne vous en veut pas si ça ne vous parle pas d'emblée, et figurait sur l'album The Beatles (The White Album) paru en 1968. Autant dire, une éternité ! A l'occasion de la sortie du coffret Super Deluxe qui réunira une cinquantaine de démos inédites, on vous propose de découvrir celle de While My Guitar Gently Weeps.

Enregistré en juillet 68 au mythique studio d'Abbey Road, la démo laisse entendre Harrison chanter "I look from the wings at the play you are staging / As I’m sitting here doing nothing but aging". Des paroles qui n'apparaissent pas dans sa forme définitive. D'après le magazine américain Rolling Stone, trop occupés sur les arrangements de Not Guilty (qui n’apparaîtra finalement pas sur l'album), les Beatles ne seraient revenus sur la version acoustique que trois semaines après son enregistrement. Il aura fallu au Fab Four cinq mois pour finaliser l'album blanc et cela n'aura pas été une partie de plaisir puisque ce double album a bien faillit amener dans son sillage, la séparation du groupe.