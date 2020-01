What a Man Gotta Do des Jonas Brothers, votre son #VirginFriday cette semaine

On l'attendait, il est là ! Le nouveau single des Jonas Brothers (What a Man Gotta Do) est enfin disponible. Le trio avait annoncé un nouveau titre pour le vendredi 17 janvier et évidemment, il n'a pas déçu. Aussi pop et catchy que l'était Sucker, What a Man Gotta Do devrait vous donner envie de pousser les meubles pour mieux danser ! Bonne nouvelle, Virgin Radio vous le fait découvrir toute la journée !

Aussi réussi que le son, le clip devrait raviver quelques souvenirs : comme ce fut le cas avec Sucker, les trois frères font apparaître leurs épouses respectives. Priyanka chopra s'offre ainsi une petite danse au milieu du salon tandis que Sophie Turner et Joe Jonas tentent leur chance à un concours de danse. Bref, on est fan !