Avec la huitième et dernière saison de Game of Thrones qui ne sera pas diffusée avant 2019, HBO peut compter sur son autre série événement pour continuer d'intéresser son audience : Westworld. En 2017, le programme d'anticipation avait créer le buzz en nous proposant une première saison extrêmement travaillée tant au niveau de l'esthétique que des scénarios. Le pitch ? Westworld n'est pas un parc d'attraction comme les autres. Réservé à une riche clientèle, il est peuplé de hôtes, des robots qui ressemblent à s'y méprendre à des humains, destinés à assouvir les besoins les plus primaires de ses "invités".

Mais au fur et à mesure des années, les intelligences artificielles ont acquis une conscience de leur sort et entamé une rébellion. Rébellion qui s'est terminée dans un bain de sang lors du final de la première saison de la série. La bande-annonce de la saison 2 de Westworld diffusée à partir de 22 avril montre la suite de ce renversement mené par Dolores (Evan Rachel Wood). Un trailer glaçant et extrêmement réussi superposant des notes de musique classique sur des scènes d'affrontement entre les robots et les humains aux commandes du parc. La vidéo a été dévoilée lors du Superbowl - dont Justin Timberlake a assuré le show de la mi-temps - la nuit dernière et elle a déjà été vue presque 4 millions de fois en seulement quelques heures !