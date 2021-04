West Side Story par Steven Spielberg a son premier trailer (VIDEO)

C'est l'un des films les plus cultes de l'Histoire du Cinéma : sorti en 1961, West Side Story est plus que culte. Le 8 décembre prochain, le remake du film musical sortira en salle. En attendant le jour J, une première bande annonce a été dévoilée au public, lors de l'édition 2021 des Oscars - un choix qui pourrait porter chance à cette nouvelle version puisque West Side Story avait remporté près de 10 Oscars de la sa sortie il y a près de 60 ans.

« Ma mère était pianiste classique. Notre foyer était orné d'albums de musique classique et j'ai grandi avec ces disques-là. "West Side Story" était la première pièce de musique populaire à être autorisée à la maison. J'en suis complètement tombé amoureux », a confié Steven Spielberg au magazine Vanity Fair. "Cette histoire n'est pas seulement le produit de son temps, car ce temps est revenu et revenu avec une sorte de fureur sociale. Je voulais vraiment raconter l'expérience de migration de ces portoricains [aux Etats-Unis] et la difficulté de vivre, d'avoir des enfants et de combattre les obstacles de la xénophobie et du racisme".

L'histoire de Tony et Maria a su séduire le public, s'imposant au fil des génération. Ce remake entrera t-il dans l'histoire ? Verdict d'ici quelques semaines.