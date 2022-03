WeCrashed : Que vaut la série sur la création de l'empire de coworking WeWork ?

Vous avez probablement déjà entendu parler de WeWork, une entreprise de mise à disposition de locaux et de services de coworking qui propose des milliers de bureaux aux quatre coins du monde. Vous êtes peut-être même l'un des membres de cette communauté devenue en quelques années un mastodonte valant jusqu'à 47 milliards de dollars et fréquenté par plus de 130 000 personnes quotidiennement. Seulement voilà, ce qu'on appelle aux Etats-Unis une "unicorn", à savoir une entreprise innovante dont la croissance ultra-rapide est financée par des fonds extérieurs, va rapidement laissée place à de grosses difficultés financières et des licenciements en pagaille. Portée par ses créateurs Adam Neumann et Miguel McKelvey, cette idée qui avait tout pour plaire va finalement se révéler beaucoup moins lucrative que prévue. Pour preuve, en 2019, alors qu'elle s'apprête à faire son entrée en bourse, l'entreprise va perdre une énorme partie de sa valorisation. Aussitôt, le fantasque PDG mis à l'honneur dans la série WeCrashed est évincé de la société qu'il a créée. Une scène traumatisante choisie pour débuter le projet diffusé sur Apple TV+.

Disponible depuis le 18 mars, le programme relate la chute monumentale de l'entreprise WeWork, huit ans seulement après sa création, et du couple qui en avait la gestion : les Neumann. Interprétés par Jared Leto et Anne Hathaway, Adam et Rebecca, des personnages à la personnalité borderline mais dont l'histoire d'amour pourrait en faire rêver plus d'un, vont précipiter la société à la ruine à cause de leur gestion désastreuse. Lui, élevé dans un kibboutz en Israël, se rend à New York pour y faire fortune. En galère pendant plusieurs années, cet entrepreneur raté à la gouaille incroyable va tomber amoureux de Rebekah Paltrow - cousine de Gwyneth-, fille de bonne famille qui se rêve actrice avant de finalement se tourner vers le yoga. Aidé par un chèque de un million de dollars offert par le père de cette dernière lors de leur mariage, les deux tourtereaux et Miguel McKelvey, l'architecte, vont monter leur premier espace de coworking à New York en 2010. Dès lors, pour le couple, les millions vont s'enchaîner aussi vite que vont s'accroître leurs excentricités.

Un jet privé, des team building ressemblant davantage à Coachella qu'à une sortie au bowling entre collègues, un salaire mirobolant, de la drogue à outrance, des propriétés dans le monde entier… Rien est trop beau pour Adam Neumann, décrit par le Wall Street Journal comme un investisseur totalement hasardeux et un mégalomane de première. Si à vouloir voler trop près du soleil, le business man israélo-américain s'est brûlé les ailes, ils n'est pas licencié de son entreprise les poches vides. Bien au contraire. Après s'être octroyé un salaire de près de quatre milliards de dollars sur dix ans, il se voit offrir un chèque de 1,7 milliards pour laisser son bébé entre les mains de ses investisseurs. Au même moment, les employés qui sont nombreux à quitter le navire, repartent les bras chargés de stock options de la société… qui ne valent malheureusement plus rien. Depuis, Adam et Rebekah étaient partis s'installer avec leurs cinq enfants -et les nounous qui vont avec- en Israël, avant de finalement revenir dans les Hamptons, où ils possèdent deux propriétés. Jamais à court d'idées, celui dont la devise est "Rise and grind !" ("Debout et au boulot !") aurait de grands projets pour l'avenir. "Quelque chose de bien plus grand que ce que je croyais possible" confie celui qui ne semble rien avoir perdu de sa modestie.

C'est dans cet univers totalement déluré qu'Apple TV+ a décidé de nous embarquer pour un voyage absolument passionnant. Sur fond d'une histoire d'amour immuable entre deux êtres que rien ne devait réunir, le spectateur est le témoin privilégié de la création de l'une des entreprises les plus fascinantes de ces dernières décennies. Si le côté déluré du personnage principal demeure très présent pour amuser la galerie, c'est surtout sa volonté et son ambition sans faille qui appelle l'admiration. Un parcours hors du commun qui n'avait d'autre destinée que de finir sur les écrans d'une plateforme de vidéos à la demande. Ne ratez pas la série WeCrashed, sur Apple TV+.