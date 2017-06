La saison des festivals est lancée et We Love Green fait partie des premiers à lancer les festivités. L'édition 2017 du plus écolo friendly des festoches parisiens se tiendra de nouveau dans le Bois de Vincennes, à deux pas du château de Vincennes ! Cette année les têtes d'affiche seront très électro, les français de Justice et le chilien Nicolas Jaar joueront les headliners, respectivement le samedi et le dimanche. La programmation éclectique mais exigeante réunira également le meilleur de la scène soul américaine avec Solange et Anderson Paak & The Free Nationals , la crème de l'électro avec Motor City Drum Ensemble et Moderat mais aussi Camille, Benjamin Clémentine, François & The Atlas Mountain, Amadou et Mariam, Naya et l'Impératrice, pour ne citer qu'eux ! La bonne nouvelle c'est que VirginRadio.fr vous fait gagner vos pass 2 jours pour le festival !

JUSTICE DÉBARQUE À WE LOVE GREEN ????

Le duo français, aussi cryptique que mystique, dévoilera son nouveau Live-Show Samedi 10 Juin ! ???? pic.twitter.com/0EWNJoc590

— WE LOVE GREEN (@WeLoveGreen) 19 mai 2017

Pour tenter de remporter vos places pour l'édition 2017 de We Love Green, c'est très simple. Répondez à la question du formulaire en ligne, laissez y vos coordonnées complètes et n'oubliez pas de consulter le règlement ici. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous et rendez-vous ce week-end pour deux journées de chill, de bonnes musiques mais aussi de conférences, tables rondes et projections autour des questions environnementales !