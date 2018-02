We Are de Noah Cyrus feat MØ dans les Coups de Cœur de la rédac’

Noah Cyrus, dont on attend avec impatience qu'elle dévoile son premier album, chouchoute ses fans dévoilant très régulièrement de nouvelles chansons. Son dernier single se nomme We Are... et pour l'occasion l'américaine s'offre la voix de la danoise MØ. Le duo dévoile un morceau pop super catchy où elles chantent les déboires et les joies de la jeunesse. C'est simple, efficace et joyeux comme souvent chez Noah Cyrus. Pas étonnant puisqu'on retrouve à la prod et à l'écriture de la chanson, le géant suédois Max Martin, véritable orfèvre de la pop mondiale.

Noah Cyrus est la sœur "de" mais elle semble bien décidée à suivre son petit bonhomme de chemin de son côté. Elle a assuré la première partie des concerts américains de Katy Perry en 2017, c'est dire si l'industrie du disque croit en elle. Son premier album NC-17 devrait sortir d'ici quelques mois, de quoi fêter ses 18 ans en grande pompe ! D'ici là on vous invite à aller découvrir sans plus attendre le poignant Again et le très dansant My Way, preuves que la jeune femme est prête à explorer tous les chemins de la pop !