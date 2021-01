Waxx invite Julien Doré pour une version live de Waf! (VIDEO)

En septembre dernier, Julien Doré faisait son grand retour sur la scène musicale avec un nouvel opus : porté par le très efficace La Fièvre, Aimée s'est imposé aisément dans le paysage musical français. Sacré disque de platine, l'opus a trouvé son public et n'a jamais cessé de monter dans les charts. Privé (pour l'instant) de scène, Julien Doré n'a pas manqué d'en assurer la promotion. Celui qui est nommé aux Etoiles de la Nouvelle Scène Virgin Radio a livré il y a quelques jours le clip de La Chanson des Choses inutiles ft. Mcfly & Carlito et visiblement, ce n'est pas son unique surprise : il y a quelques jours, Doré a uni ses forces à celles de Waxx pour une version live de Waf! et c'est à découvrir sans plus attendre :

"Waf! By @waxx", a t-il ainsi annoncé. "Grand merci à la Team pour votre accueil & cet arrangement tout fou, ce fut un immense plaisir les amis". De son coté, Waxx en personne annonçait quelque chose de "très lourd" en révélant la venue de l'artiste. Et il ne s'était pas trompé.

Avant de retrouver Julien Doré sur scène (toutes les dates sont à retrouver ICI), il nous reste les vidéos virtuelles... et c'est mieux que rien !