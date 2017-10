Waterfall, Petit Biscuit présente son nouveau single dans Cauet S’Lâche (VIDEO)

Il a 17 ans et peut se vanter d'être l'un des DJ's français les plus appréciés et surtout, les plus reconnus. Petit Biscuit s'est fait connaître avec Sunset Lover, son premier single solaire et planant. Mais depuis, il a fait du chemin ! L'été dernier, le jeune prodige a fait la tournée des festivals (il est d'ailleurs passé par Musilac et Garorock) et d'ici quelques semaines, il s'attaquera à quelques zéniths. Mais avant de se jeter dans l'arène, Petit Biscuit est venu présenter Waterfall, son nouveau single.

Après avoir chantonner un peu La Tribu de Dana (avant l'arrivée de Manau, évidemment !), le DJ prend place et fait ce qu'il sait faire de mieux, mixer. Mention spéciale pour Cauet qui, visiblement, a cru que le live se terminerait plus tôt que prévu ! Pour les plus curieux, Petit Biscuit sera en concert à Lille, Nantes, Toulouse et Paris les 14, 16, 20 et 21 novembre prochains.