Watchmen, Hollywood, Ozark : Voici tous les nommés des Emmy Awards !

Dans quelques mois, le tout Hollywood devrait se réunir lors de la fameuse cérémonie des Emmy Awards ! Un rendez-vous immanquable qui, si les conditions sanitaires le permettent, devrait se dérouler le 20 septembre prochain à Los Angeles. Néanmoins, de nombreuses sources parlent déjà d'une émission virtuelle. En attendant cet événement, l'Académie en charge de cette 72e édition vient d'officialiser la liste des nommés. Roulement de tambour... Les voici !

Avec pas moins de 26 nominations, Watchmen arrive largement en tête des programmes les plus nommés. Il est suivi de près par La Fabuleuse Mme Maisel (20 nominations) et Succession (18 nominations). On notera également la présence de Michael Douglas et Don Cheadle nommés pour meilleur acteur dans une série comédie ainsi que Tracee Ellis Ross (La Voix du succès) et Christina Applegate nommées pour la meilleure actrice. Côté programmes, Stranger Things se battra contre Ozark, The Crown, The Handmaid's Tale ou encore The Great pour le prix de la meilleure série dramatique. Dans ces séries justement, Jennifer Aniston affrontera Sandra Oh pour le titre de meilleure actrice tandis que Billy Porter (Pose) devra convaincre qu'il a été meilleur que Steve Carell ou Sterling K. Brown. Rendez-vous dans quelques mois pour les résultats !

Pour connaître le détail des nominés, rendez-vous sur le site officiel.