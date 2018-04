Walk Off The Earth : Tournée des Zéniths en avril !

Si vous ne les connaissez pas, VirginRadio.Fr vous invite, sans payer, à écouter les canadiens de Walk Off The Earth, véritable phénomène musical ! C’est un coup de cœur musical ! Fondé en 2006 à Ontario, le groupe talentueux a conquis la planète entière ! Leur reprise de Somebody That I Used to Know de Gotye a fait plus de 180 millions de vues sur Youtube et leur premier album REVO, sorti en 2013, a fait kiffer un grand nombre de fans ! Après avoir affiché complet pour un concert exceptionnel à l’Olympia en octobre 2015, Walk Off The Earth revient en France pour une tournée des Zéniths en avril ! Retrouvez toutes leurs dates de concerts sur le Facebook Officiel !

VirginRadio.Fr vous donne rendez-vous le 15 avril au Zénith de Paris, le 24 avril au Zénith de Nantes, le 26 avril au Zénith de Lyon et le 28 avril au Zénith de Lille ! Foncez sur le site officiel et réservez vite vos places pour voir Walk Off The Earth en concert sur scène, c’est plus que cool !