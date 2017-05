VVF Villages  : Partez en vacances avec Virgin Radio !

Besoin de vacances ? On s’occupe de tout avec VVF Villages les amis ! Partez en vacances toute une semaine pour 4 en pension complète avec VVF Villages pour retrouver la vraie vie de village, dans plus de 80 villages de vacances en France ! Repos, balades, vélo, randos, piscine et clubs enfants : vos vacances du kiff se gagnent avec VVF Villages et Virgin Radio.

Du 8 au 14 mai, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour de 7 nuits pour 4 personnes dans les villages VVF ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et on croise les doigts pour que vous gagniez ce magnifique séjour d’une semaine avec VVF Villages !