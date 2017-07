Vueling Airlines : Envolez-vous vers Prague avec Virgin Radio !

Envie de souffler le temps d’un weekend ? Virgin Radio avec la compagnie aérienne Vueling s’occupent de vous régaler ! Envolez-vous avec Vueling Airlines depuis Paris vers Prague et séjournez avec Weekendesk.Fr au Boutique Hotel Golden Key avec Virgin Radio également !

Du 18 au 25 juillet, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre aller-retour à Prague avec Vueling Airlines et séjournez avec Weekendesk.Fr au Boutique Hotel Golden Key ! C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous, et puis bonnes vacances hein avec Virgin Radio !